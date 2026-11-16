Brésil : la réponse cinglante de Carlo Ancelotti à ceux qui réclament sa tête

Un passage pour le moins décevant pour le moment. Nommé sélectionneur du Brésil en mai 2025, Carlo Ancelotti (67 ans) n’impressionne pas. Le technicien italien dont le contrat court jusqu’en juin 2030 n’a remporté que 12 rencontres sur 21 pour 4 matches nuls et 5 défaites. Un bilan assez mitigé avec en point d’orgue cette élimination contre la Norvège en huitième de finale de la Coupe du Monde 2026. Désormais tourné vers la Copa América 2028 et la Coupe du Monde 2030, le Brésil opère donc une refonte en vue de ces échéances. Et pour le moment, les résultats ne suivent pas.

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Depuis le Mondial, le Brésil a été accroché par l’Australie (1-1) avant de remporter la deuxième manche contre les Socceroos dans la douleur (4-2). Il y a également eu une victoire 4-0 contre l’Inde, un adversaire très faible. Sur cette trêve internationale de novembre, le Brésil a chuté contre le Japon (3-2). Une nouvelle désillusion qui est mal passée au pays. Certains ont réclamé la tête de l’ancien coach du Real Madrid à l’instar de Romário : «débarrassez-vous d’Ancelotti ! On ne plaisante pas avec le maillot de la Seleção. On ne peut pas se permettre de gâcher une autre Coupe du Monde. il n’a pas compris la dynamique d’une équipe nationale et, surtout, il n’a pas compris ce que représentent le football brésilien et le maillot vert et or. Il est grand temps que ça change. Au revoir !»

Carlo Ancelotti se paye Romario

De fortes critiques qui ont aussi trouvé un écho dans la presse brésilienne. Ce lundi, à la veille de défier Singapour pour le deuxième match amical des Auriverdes, Carlo Ancelotti a tenu à remettre les points sur les i. Dans un premier temps, il a admis qu’il n’était pas satisfait des performances de son équipe sans pour autant se dédouaner : «c’est un nouveau poste, j’aime beaucoup ce que nous faisons, mais je pense que ce n’est pas suffisant. Je dois faire plus et je le ferai. J’aime être ici, j’aime faire partie de l’équipe nationale et je dois progresser. Je dois faire plus pour que l’équipe nationale redevienne compétitive. Cela fait longtemps que nous ne l’avons pas été. J’aime être ici et je veux m’investir davantage pour que l’équipe nationale soit la plus compétitive au monde.»

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Il a ensuite tenu à répondre à ceux qui l’ont critiqué : «c’est la liberté d’expression, et dans un pays démocratique, chacun a le droit d’avoir une opinion. Romário a donné la sienne, et chacun a le droit de dire des mensonges, des vérités ou des absurdités. La vérité, c’est que Romário parle trop, et c’est son droit.» Un tacle bien senti après lequel le coach italien a justifié son processus : «c’est clairement une période de tests. Nous testons de nouveaux joueurs, à commencer par Gabriel Bontempo, André, Jonathan Jesus… Les évaluations sont très positives, sans vouloir les nommer. Nous espérons toujours bien jouer, mais il est impossible de tester, de renouveler l’effectif et de préparer l’équipe à l’avenir. Nous pensons tous que l’équipe est sur la bonne voie. […] Certains aspects du match contre le Japon ont montré que nous devons progresser davantage en défense qu’en attaque. Mais nous sommes sur la bonne voie pour avoir une équipe nationale très forte à l’avenir.» Comment remettre l’église au milieu du village.