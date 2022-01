Manchester United : réunion de crise pour l'avenir de Cristiano Ronaldo !

La suite après cette publicité

Auteur d'un come-back retentissant du côté de Manchester United l'été dernier, Cristiano Ronaldo (36 ans) connaît un début de saison particulièrement probant sur le plan individuel (14 buts et 3 passes décisives en 21 matches toutes compétitions confondues). Pourtant, malgré une qualification assurée en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le fond de jeu des Red Devils, pointant actuellement à une décevante septième place en Premier League, demeure préoccupant et l'arrivée de Ralf Rangnick sur le banc des Mancuniens ne semble pas forcément au goût de la star lusitanienne. Au point de voir l'attaquant portugais plier bagage plus tôt que prévu ?

C'est en tout cas une situation de crise qui règne en ce dimanche matin. D'après les dernières informations rapportées par The Sun, l'agent du quintuple Ballon d'Or, Jorge Mendes, s'est même envolé en urgence du côté de Manchester United pour évoquer l'avenir de son protégé. Une réunion de crise qui intervient quelques jours seulement après les coulisses d'un vestiaire mancunien plus que tendu. Et quand bien même Ralf Rangnick, successeur d'Ole Gunnar Solskjaer, a récemment tenté de désamorcer la bombe, le contexte semble bel et bien bouillant.

La situation de Cristiano Ronaldo à MU devient irrespirable !

Frustré par les performances collectives des siens, en témoigne la dernière prestation insipide de United, battu par Wolverhampton lors de la 21ème journée (0-1), Cristiano Ronaldo, auteur de 14 des 29 buts de United toutes compétitions confondues cette saison, est également déçu par la tactique et le style de football de l’entraîneur intérimaire Ralf Rangnick. En milieu de semaine, le Daily Mirror révélait même que l'attaquant portugais aurait indiqué à ses dirigeants qu'il ne souhaitait pas voir le coach allemand rempiler la saison prochaine et prendre définitivement les rênes du club. Dans cette optique, une source proche de Ronaldo a ainsi révélé que «Cristiano est très préoccupé par ce qui se passe à United», avant d'ajouter.

«L’équipe reçoit beaucoup de critiques et il sait qu’il est considéré comme l’un des leaders. Il y a pas mal de problèmes et Cristiano ressent la pression et est très stressé par la situation.» Pour tenter de sauver ce qui est encore sauvable, Jorge Mendes, qui espère encore que l'ancien Madrilène s'épanouisse du côté d'Old Trafford, s'est donc rendu au plus vite au Royaume-Uni pour s'entretenir avec le légendaire numéro 7 des Red Devils. Une discussion au cours de laquelle les deux hommes ont discuté de la façon dont les choses se passent, de ce qu’ils pensent être les problèmes et comment les résoudre. Mais pour l'heure, «rien n’a été exclu» et le voile d'un départ prématuré du Lusitanien n'est clairement pas levé.