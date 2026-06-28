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CdM 2026, Uruguay : un tweet polémique contre Cucurella fait scandale après l’élimination

Par Allan Brevi
1 min.
Uruguay @Maxppp
Uruguay 0-1 Espagne
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L’élimination de l’Uruguay face à l’Espagne continue de faire parler, mais pas uniquement pour des raisons sportives. Déjà marquée par le carton rouge de Agustín Canobbio après un tacle très dangereux sur Pau Cubarsí, puis par une vive échauffourée impliquant plusieurs joueurs et membres des deux bancs, la rencontre a connu un nouveau rebondissement après le coup de sifflet final. Le compte officiel de la Fédération uruguayenne a en effet publié une photo montrant Canobbio frappant Marc Cucurella au visage, sans aucun texte d’accompagnement.

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Cette publication a immédiatement déclenché une vive polémique sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes y ont vu une manière de mettre en avant, voire de banaliser, un geste violent ayant contribué à la tension de la rencontre. Dans le même temps, la presse uruguayenne a révélé que les joueurs rentreront finalement par vols commerciaux après l’élimination. La Fédération a toutefois démenti tout changement de dernière minute, assurant que cette organisation était prévue depuis le début de la compétition en raison des différents lieux de résidence des internationaux.

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