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OL : accord en vue pour Mohamed Ouédraogo

Par Santi Aouna - Sebastien Denis - Josué Cassé
1 min.
Mohamed Ouédraogo @Maxppp

L’Olympique Lyonnais touche au but. Alors que nous vous révélions ces dernières heures que le club rhodanien était en pole position pour attirer Mohamed Ouédraogo, latéral gauche de 23 ans évoluant au SCR Altach, le dossier a connu une avancée significative et positive. En effet, de sources autrichiennes, Mohamed Ouédraogo a d’ores et déjà donné son accord pour rejoindre l’Olympique Lyonnais.

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L’international burkinabais (9 sélections) devrait ainsi s’engager dans les prochains jours, les derniers détails restant à finaliser entre les différentes parties. Lancé chez les professionnels à Altach en 2024, Mohamed Ouédraogo sort de la saison la plus aboutie de sa jeune carrière avec 35 rencontres disputées lors du dernier exercice.

Pub. le - MAJ le
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