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Coupe du Monde 2026 : l’incroyable statistique de Fabián Ruiz avec la Roja

Par Sasha Nahon
Fabian Ruiz sous les couleurs de l'Espagne @Maxppp

Fabian Ruiz continue d’entretenir une statistique exceptionnelle sous le maillot de l’Espagne. Après 49 sélections avec la Roja, le milieu de terrain n’a toujours pas connu la moindre défaite, avec un bilan de 34 victoires et 15 matches nuls.

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Titulaire lors du succès face à la France (2-0) en demi-finale de la Coupe du Monde, le joueur du PSG a une nouvelle fois prolongé cette incroyable série. Fabian Ruiz tentera désormais de préserver son invincibilité lors de la finale et d’ajouter un nouveau trophée à son palmarès avec la sélection espagnole.

Pub. le - MAJ le
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