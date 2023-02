Serie A : Lecce retrouve la victoire contre Cremonese

Au Giovanni Zini de Crémone, la 21e journée de Serie A s’ouvrait avec une affiche de mal-classés. Quinzième au coup d’envoi, Lecce devait, en effet, se relancer après quatre matches sans victoire. Face aux coéquipiers de Samuel Umtiti se présentait Cremonese, lanterne rouge du championnat et toujours orphelin de la moindre victoire dans l’élite du football italien.

Dans une rencontre globalement équilibrée au cours des 45 premières minutes, aucune des deux formations ne parvenaient à faire la différence. Au retour des vestiaires, Lecce se montrait plus dangereux et finissait par trouver la faille par l’intermédiaire de Baschirotto (0-1, 58e) puis de Strefezza (0-2, 69e). Avec cette nouvelle défaite, Cremonese est plus que jamais 20e. Lecce est 14e.

