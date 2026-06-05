PSG, Lokomotiv Moscou : Aleksey Batrakov sort du silence

Dans le dossier Batrakov, il a souvent été difficile de démêler le vrai du faux. Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain, le milieu russe Aleksey Batrakov (20 ans) avait le profil de joueurs recherchés actuellement par le club de la capitale, à savoir de jeunes talents disponibles à un prix raisonnable. De plus, avec l’arrivée de Matvey Safonov chez les Rouge et Bleu en 2024, voir le PSG recruter en Russie ne parait plus insensé. Cependant, les informations circulant autour de ce dossier ont parfois été contradictoires.

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Le 1er juin dernier, l’un des agents du joueur, Dmitry Cheltsov, assurait que le deal était quasiment bouclé. «Il y a 95 % de chances que Batrakov rejoigne le PSG. Les dirigeants du PSG et du Lokomotiv ont déjà eu plus de dix conversations téléphoniques. La semaine prochaine, Campos se rendra à Moscou pour tenter de conclure l’affaire. Il y a de fortes chances que cela se concrétise. Il faudrait un cas de force majeure pour empêcher cette transaction. Le transfert coûtera 25 millions d’euros, et le salaire de Batrakov s’élèvera à 5-6 millions d’euros (annuels). » Une annonce qui faisait suite au buzz généré par la photo de Batrakov prise avec un t-shirt à l’effigie du PSG.

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«Le PSG est plus intéressant. Le style d’Arsenal ne me plaît pas»

Trois jours plus tard, Le Parisien jetait un froid dans l’affaire en affirmant que la piste Batrakov a bien été étudiée, mais que le PSG avait décidé de ne pas y donner suite. Info ou intox ? Pour la première fois, le principal intéressé est sorti du silence dans un entretien accordé au média russe Sport24.ru. L’occasion pour lui d’affirmer qu’il supportait le PSG lors de la dernière finale de Ligue des Champions face à Arsenal. «Le PSG. Surtout grâce à Safonov. Le PSG est plus intéressant. Le style d’Arsenal ne me plaît pas : ils ont joué un football très défensif toute la saison. Le scénario du match était donc logique après le but rapide d’Havertz. Mais ce n’était certainement pas ennuyeux», a-t-il déclaré, avant de rendre hommage à Khvicha Kvaratskhelia.

«Le parcours de Khvicha est éloquent : tout le monde a sa chance. Si vous arrivez en Europe, tout est entre vos mains. Khvicha est excellent, il fait preuve d’une qualité exceptionnelle.» Batrakov rêve-t-il de suivre les pas des joueurs de l’Est arrivés à s’imposer en Europe ? Sans doute. En attendant, Batrakov est revenu sur la fameuse photo du t-shirt du PSG et la rumeur d’un départ en France. «C’était une blague. Ces derniers temps, on parle beaucoup trop de moi et d’un possible transfert. J’essaie de l’ignorer. Surtout quand on me critique et qu’on écrit que je ne le mériterais pas. Si quelque chose se passe entre les clubs, les agents m’en informent. Mais pour l’instant, étant en sélection, j’ai demandé à ne rien dire», a-t-il confié. Affaire à suivre. Ou pas.