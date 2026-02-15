La déclaration d’amour de Diego Simeone à l’Atlético de Madrid

Il est l’entraîneur le plus fidèle du circuit à l’heure actuelle chez les grosses équipes d’Europe. Depuis 2011, Diego Simeone règne d’une main de fer à l’Atlético de Madrid. Adulé par les supporters et respecté unanimement pour sa faculté à avoir stabilisé les Colchoneros parmi les meilleures équipes du Vieux Continent, l’Argentin est incontesté à Madrid. Intouchable, il permet encore à son équipe de briller à l’instar de la victoire brillante face au Barça lors de la première manche de la demi-finale de Coupe du Roi.

Présent en conférence de presse hier après cette superbe victoire, El Cholo a déclaré sa flamme au club madrilène : «je ne trouve pas les mots pour décrire ce que je ressens pour ce club. Je suis reconnaissant de l’affection que je reçois. Et je suis également reconnaissant envers les joueurs qui représentent le football avec la même passion que moi. Mais je n’ai pas de mot pour le décrire.» Cet après-midi, l’Atlético fait un court déplacement dans la capitale pour affronter le Rayo Vallecano (16h15).