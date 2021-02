Barça : Ronald Koeman ne fait pas attention aux critiques

La suite après cette publicité

Face au Paris Saint-Germain, le nouveau Barça façon Ronald Koeman était attendu mardi soir. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la prestation décevante des Blaugranas dans ce huitième de finale aller de Ligue des Champions (défaite 4-1 au Camp Nou) n’a pas fait taire les critiques, loin de là.

Interrogé sur les nombreuses critiques dont ont été victimes les joueurs et lui-même après le match face au PSG par la presse catalane, Ronald Koeman n’a pas semblé donner trop d’importances à ces dernières. « Je n'ai rien contre les commentaires sévères et les conclusions hâtives de la presse. Mon travail consiste à préparer chaque match. Nous devons avant tout encourager et montrer notre fierté d'être un joueur du FC Barcelone. Nous devons montrer que nous pouvons nous améliorer et gagner. » L’ancien sélectionneur des Pays-Bas ne se laisse visiblement pas abattre.