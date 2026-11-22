Le FC Barcelone avait une belle occasion de conforter son fauteuil de leader ce dimanche, à l’occasion de la 13e journée de Liga. Avec 33 points au compteur et trois longueurs d’avance sur le Real Madrid avant la rencontre, les hommes de Hansi Flick pouvaient provisoirement prendre six points d’avance sur leur rival madrilène en cas de victoire face à Villarreal. Pour cette rencontre au Camp Nou, le technicien allemand avait misé sur un 4-3-3 avec une attaque où Lamine Yamal accompagnait Raphinha et Karim Adeyemi. Mais avant même le coup d’envoi, une première frayeur avait traversé les rangs catalans : touché à la cheville droite pendant l’échauffement, Lamine Yamal avait nécessité l’intervention du staff médical avant de finalement pouvoir tenir sa place. Une alerte qui annonçait une entame de match particulièrement mouvementée pour les Blaugranas. Car les hommes de Hansi Flick ont bien vécu une entame catastrophique, encaissant deux buts en seulement sept minutes. Tajon Buchanan a d’abord profité d’une relance complètement manquée de Fermín López pour récupérer le ballon à 25 mètres et décocher une frappe puissante du droit, imparable pour Joan García (1-0).

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Quelques instants plus tard, Villarreal a doublé la mise sur une superbe action collective. Après une déviation de Georges Mikautadze, Alberto Moleiro a lancé Tani Oluwaseyi sur la gauche. Il envoyait une frappe du gauche sous la barre (2-0). Un début de match cauchemardesque pour les Blaugranas, d’autant que Lamine Yamal a ensuite manqué un penalty qui aurait pu immédiatement relancer les siens. Mais le Barça n’a pas sombré et se procurait des occasions. Malgré ce scénario particulièrement défavorable, les Catalans ont progressivement repris le contrôle des débats et trouvé les ressources pour revenir dans la rencontre. Sur un corner joué à deux avec João Cancelo, Pedri a adressé un centre précis du pied gauche pour Gerard Martín, dont la tête a trompé Péter Gulácsi (2-1). Une réduction du score qui a totalement relancé les Barcelonais, désormais bien plus entreprenants offensivement. Villarreal, qui avait pourtant réussi une entame idéale, a commencé à subir les assauts adverses, tandis que les hommes de Hansi Flick multipliaient les initiatives pour revenir à hauteur.

Une remontada spectaculaire pour le Barça

La pression catalane a fini par payer grâce à Fermín López, qui s’est parfaitement racheté de son erreur sur l’ouverture du score. Après une combinaison entre Pedri, Raphinha et Lamine Yamal, le jeune milieu offensif a été servi dans la surface par le numéro 10 barcelonais, avant de conclure d’un plat du pied gauche en première intention (2-2). Un retour à hauteur mérité pour des Blaugranas qui n’ont jamais cessé d’y croire, malgré leurs énormes difficultés défensives. Et Lamine Yamal, pourtant malheureux sur penalty, a continué de peser sur la défense adverse, multipliant les provocations sur son côté droit pour faire basculer la rencontre.

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C’est finalement sur une nouvelle initiative de l’international espagnol que le FC Barcelone a pris l’avantage. Après avoir fixé Sergi Cardona sur son aile droite, Lamine Yamal a trouvé Eric García d’une talonnade dans la surface. Le défenseur catalan a immédiatement centré à ras de terre au premier poteau, poussant Navarro à marquer contre son camp (3-2). Un scénario complètement fou pour le Barça, qui s’impose donc après avoir été mené de deux buts dès les premières minutes et manqué un penalty. Une victoire précieuse dans la course aux premières places de LaLiga, qui permet aux hommes de Hansi Flick de poursuivre leur dynamique et de mettre la pression sur leurs concurrents directs.