Tahirys Dos Santos va faire son grand retour avec le FC Metz

Excellente nouvelle pour le FC Metz et sa pépite ! Trois mois après avoir été grièvement blessé dans l’incendie du bar "Le Constellation" à Crans-Montana et transféré en Moselle, Tahirys Dos Santos (19 ans) s’apprête à faire son retour à la compétition. En effet, il va retrouver les terrains ce samedi soir avec la réserve messine — pensionnaire de National 3 — à l’occasion d’un match face au FC Balagne. Son agent, Christophe Hutteau, a d’ailleurs officialisé la nouvelle sur Instagram.

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« Travail, patience et détermination. Heureux de le revoir sur le terrain » est-il écrit dans sa publication, confirmant ainsi sa présence sur la pelouse. Après le drame survenu en Suisse, le jeune joueur avait été gravement brûlé. Cependant, il y a quelques jours, il avait progressivement récupéré, comme en témoignait sa publication sur ce même réseau social à l’entraînement. Une reprise pleine de courage, de détermination et d’envie qui lui permettra peut-être de se mettre en jambes durant la rencontre.