Menu Rechercher
Commenter 5
National 3

Tahirys Dos Santos va faire son grand retour avec le FC Metz

Par Tom Courel
3 min.
Tahirys Dos Santos @Maxppp

Excellente nouvelle pour le FC Metz et sa pépite ! Trois mois après avoir été grièvement blessé dans l’incendie du bar "Le Constellation" à Crans-Montana et transféré en Moselle, Tahirys Dos Santos (19 ans) s’apprête à faire son retour à la compétition. En effet, il va retrouver les terrains ce samedi soir avec la réserve messine — pensionnaire de National 3 — à l’occasion d’un match face au FC Balagne. Son agent, Christophe Hutteau, a d’ailleurs officialisé la nouvelle sur Instagram.

La suite après cette publicité

« Travail, patience et détermination. Heureux de le revoir sur le terrain » est-il écrit dans sa publication, confirmant ainsi sa présence sur la pelouse. Après le drame survenu en Suisse, le jeune joueur avait été gravement brûlé. Cependant, il y a quelques jours, il avait progressivement récupéré, comme en témoignait sa publication sur ce même réseau social à l’entraînement. Une reprise pleine de courage, de détermination et d’envie qui lui permettra peut-être de se mettre en jambes durant la rencontre.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

National 3
Metz
Tahirys Dos Santos

En savoir plus sur

National 3 National 3
Metz Logo Metz
Tahirys Dos Santos Tahirys Dos Santos
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier