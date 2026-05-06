Ligue des Champions
Bayern : les réseaux s’agitent après la mauvaise performance de Michael Olise
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Michael Olise avait été l’un des grands artisans de la grande performance bavaroise au match aller grâce à sa technique et sa capacité à éliminer. Mais ce soir, le Français n’a jamais réussi à reproduire la même performance face au PSG. Lors du match nul 1-1 entre Paris et le Bayern, le numéro 17 est complètement passé à côté de son rendez-vous. Muselé par Nuno Mendes et Fabian Ruiz pendant toute la rencontre, Olise n’a quasiment jamais réussi à créer de différences ni à faire parler sa qualité technique dans les trente derniers mètres.
Une performance qui n’est pas passée inaperçue sur les réseaux sociaux.
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