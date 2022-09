PSG : Christophe Galtier et la cohabitation Neymar-Mbappé

La suite après cette publicité

L'affaire du penaltygate, les likes de Neymar, les regards qui en disent long sur la pelouse, comme lors de PSG-Juventus, le refus de Neymar d'évoquer son coéquipier en club après une rencontre avec la sélection brésilienne etc... Depuis le début de la saison, la relation est glaciale entre Neymar et Kylian Mbappé, anciennement proches et désormais plus que jamais opposés en dehors du terrain. Si la tension est palpable pour tout observateur extérieur, du côté du club parisien on tente de dégonfler chaque début de polémique. Interrogé en conférence de presse, ce jeudi, Christophe Galtier a préféré minimiser, voire balayer d'un revers de la main d'hypothétiques tensions entre ses deux attaquants. Tout va pour le mieux, selon le coach parisien.