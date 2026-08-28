OL-Fenerbahçe : l’entraîneur des gardiens de l’OL risque une grosse suspension

Antonio Ferreira pourrait être lourdement sanctionné par l’UEFA après les incidents qui ont suivi la défaite de l’OL contre Fenerbahçe (1-2), mercredi en barrages de la Ligue des champions. Selon L’Équipe, l’entraîneur des gardiens lyonnais a tenté de se jeter sur Mattéo Guendouzi dans le couloir menant aux vestiaires, alors que le milieu français continuait de provoquer les supporters et membres du club rhodanien après la qualification de son équipe. Son geste a entraîné un nouvel attroupement et pourrait désormais lui coûter plusieurs matches de suspension. Si l’UEFA considère les faits comme des « voies de fait sur un joueur ou sur une autre personne présente au match », Ferreira risque trois matches. Si l’instance européenne retient la qualification plus sévère de « voies de fait graves », la sanction pourrait atteindre cinq rencontres. Le technicien devrait également être sanctionné en interne par l’OL, sans qu’un licenciement soit toutefois envisagé à ce stade.

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L’UEFA doit ouvrir un dossier disciplinaire concernant l’ensemble des incidents de la soirée. Mattéo Guendouzi est lui aussi exposé à une sanction après ses nombreuses provocations envers le public lyonnais, entre gestes, insultes et références répétées à l’OM. Il pourrait écoper d’un à trois matches de suspension. Une lourde sanction contre l’OL pour défaut d’organisation paraît en revanche moins probable puisque les débordements ont été rapidement contenus malgré six interpellations et plusieurs interventions des forces de l’ordre autour du stade. Si Antonio Ferreira venait à être suspendu pour les prochaines rencontres européennes de Lyon, son absence devrait être compensée par son adjoint Rui Faria, arrivé cet été pour renforcer le staff des gardiens.