MU : JJ Gabriel est à Barcelone !

Le phénomène JJ Gabriel agite déjà le football européen. À seulement 15 ans, le jeune talent de Manchester United, considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération, a demandé à quitter le club mancunien. Selon AS, il se trouve actuellement à Barcelone et ne participera pas à la rencontre de Premier League 2 face à Brentford, pas plus qu’il ne sera convoqué avec l’équipe première. Son aventure avec les Red Devils semble donc désormais toucher à sa fin, alors que le Real Madrid, le Barça, le PSG ou encore le Bayern Munich suivent de près sa situation.

La suite après cette publicité

De son côté, Michael Carrick a préféré calmer le jeu autour de ce dossier sensible. L’entraîneur de Manchester United a insisté sur la nécessité de protéger le jeune joueur face à l’exposition médiatique : « c’est un jeune garçon. Il est important que nous ne dévoilions rien ici. Avec l’exposition médiatique et la pression auxquelles nous sommes soumis, nous devons être prudents. Nous devons être raisonnables et penser à lui. La situation se réglera d’elle-même. » Affaire à suivre…