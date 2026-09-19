Menu Rechercher
Commenter 28
Premier League

MU : JJ Gabriel est à Barcelone !

Par Allan Brevi
1 min.
JJ Gabriel @Maxppp

Le phénomène JJ Gabriel agite déjà le football européen. À seulement 15 ans, le jeune talent de Manchester United, considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération, a demandé à quitter le club mancunien. Selon AS, il se trouve actuellement à Barcelone et ne participera pas à la rencontre de Premier League 2 face à Brentford, pas plus qu’il ne sera convoqué avec l’équipe première. Son aventure avec les Red Devils semble donc désormais toucher à sa fin, alors que le Real Madrid, le Barça, le PSG ou encore le Bayern Munich suivent de près sa situation.

La suite après cette publicité

De son côté, Michael Carrick a préféré calmer le jeu autour de ce dossier sensible. L’entraîneur de Manchester United a insisté sur la nécessité de protéger le jeune joueur face à l’exposition médiatique : « c’est un jeune garçon. Il est important que nous ne dévoilions rien ici. Avec l’exposition médiatique et la pression auxquelles nous sommes soumis, nous devons être prudents. Nous devons être raisonnables et penser à lui. La situation se réglera d’elle-même. » Affaire à suivre…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (28)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Liga
Man United
Barcelone
Joseph Junior Andreou Gabriel

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Liga Liga
Man United Logo Manchester United FC
Barcelone Logo Barcelone
Joseph Junior Andreou Gabriel Joseph Junior Andreou Gabriel
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier