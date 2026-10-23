Ligue 1 : la LFP annonce le report du match PSG - OL !

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs heures, c’est désormais officiel. La Ligue de Football Professionnel a annoncé le report du choc entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais, initialement programmé dimanche soir à 20h45 au Parc des Princes. Les discussions menées avec les deux clubs et les autorités ont abouti à cette décision, alors que la Préfecture de police de Paris préconisait un décalage de la rencontre.

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« La LFP prend acte de l’arrêté de la Préfecture de Police interdisant l’organisation de la rencontre Paris Saint-Germain - Olympique Lyonnais, comptant pour la 8ème journée de Ligue 1 McDonald’s, le dimanche 25 octobre à 20h45 et décide, en accord avec Ligue 1+, de décaler le match au lundi 26 octobre à 20h30. La rencontre sera retransmise en direct sur Ligue 1+ », est-il écrit dans le communiqué officiel. Cette décision intervient dans un contexte particulièrement tendu en France. Après les violences, les pillages et les affrontements survenus lors des manifestations du week-end dernier, les autorités anticipent une nouvelle mobilisation ce samedi 24 octobre. Les forces de l’ordre sont donc fortement sollicitées, d’autant que la rencontre de NFL entre les Pittsburgh Steelers et les New Orleans Saints doit également se tenir au Stade de France dimanche. La sécurisation de ces différents événements représente un défi majeur pour les services de police.

Le football français déjà impacté

Le PSG et l’OL rejoignent ainsi la liste des rencontres déjà perturbées par cette semaine largement chaotique dans plusieurs villes françaises. En Ligue 1, Toulouse-Troyes a été décalé à dimanche à 17h15, au lieu de samedi à la même heure. En Ligue 2, Montpellier-Red Star se disputera finalement lundi à 20h45, alors que le coup d’envoi était initialement prévu samedi à 14h. Le calendrier du football français est directement touché par les contraintes sécuritaires de cette semaine.

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🚨Paris Saint-Germain – Olympique Lyonnais décalé au lundi 26 octobre à 20h30. La LFP prend acte de l’arrêté de la Préfecture de Police interdisant l’organisation de la rencontre Paris Saint-Germain - Olympique Lyonnais, comptant pour la 8ème journée de Ligue 1 McDonald’s, le dimanche 25 octobre à 20h45 et décide, en accord avec Ligue 1+, de décaler le match au lundi 26 octobre à 20h30. La rencontre sera retransmise en direct sur Ligue 1+. — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) October 23, 2026

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Ce report au lundi 26 octobre complique les choses pour le PSG. Plusieurs de ses joueurs sont concernés par la cérémonie du Ballon d’Or organisée le soir même à Londres. Ils ne seront donc pas du rendez-vous, du moins pas ceux qui sont disponibles pour cette rencontre. Blessé, Ousmane Dembélé a prévu de faire le déplacement, lui qui est le tenant du titre et outsider pour une nouvelle récompense. Khvicha Kvaratskhelia devrait faire une croix sur la cérémonie après avoir été victime d’une rupture des ligaments croisés mardi soir en Ligue des Champions. L’histoire se répète. L’an passé déjà, le report de OM-PSG avait contraint le club de la capitale à réduire sa présence lors de l’édition qui a pourtant consacré Dembélé.