L’OM et Habib Beye prennent très cher à Marseille

« Il n’y a pas d’explication, on a tous vu le même match. C’est difficile d’analyser à chaud car il n’y a rien, pas de qualités. L’adversaire nous a été supérieur. Il n’y a pas eu de match de notre part. On était vide. C’est la seule explication que j’ai sur ce qu’on a produit ». Tel était le bilan accablant dressé par Habib Beye après la nouvelle contreperformance de ses troupes, face à Nantes samedi (3-0). Un mauvais résultat qui éloigne encore un peu plus les Phocéens, désormais septièmes au classement de Ligue 1, des positions offrant une place pour la Ligue des Champions…

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Forcément, du côté de l’OM, les réactions sont très fortes. « Si tu regardes le match, on a été paresseux, il nous a manqué ce feu à plusieurs moments pour nous surpasser. Quand tu perds de cette façon, c’est parce que rien n’a été suffisant. On a encore deux matches, et on doit faire notre maximum, tout donner, comme je le ferai pour le club », expliquait De Lange. Et sans surprise, la presse marseillaise ne garde pas sa langue dans sa poche.

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La presse se lâche

« Humiliés à Nantes et largués dans la course à la C1, ces Olympiens sont indéfendables », titre par exemple La Provence dans un article particulièrement tranchant. « Invité aux funérailles du FC Nantes, promis à la relégation en Ligue 2 à l’issue de la saison sauf retournement de situation, l’Olympique de Marbella a continué de creuser sa propre tombe, ce samedi, sur la pelouse de la Beaujoire (3-0). […] Le FC Nantes aura donc pris 6 points cette saison contre le deuxième budget du championnat, qui devait enquiquiner le PSG et terroriser l’Europe entière l’été dernier. Tout le monde a vu le résultat. Mais à ce rythme frénétique et étant donné que Frank McCourt ne trouvera pas de pétrole dans la cité phocéenne, autant proposer à la Ligue un forfait général pour les deux dernières journées », peut-on y lire.

« Le couronnement d’une saison où l’OM ne cesse de creuser, repoussant toujours plus loin le fond du ridicule. Espèrent-ils trouver du pétrole, source inespérée de revenus pour combler la prochaine non-participation à la Ligue des champions ? », peut-on lire dans un autre article d’opinion du journal. Le Phocéen dresse aussi un constat préoccupant : « après la claque reçue à Nantes (3-0), l’OM s’enfonce un peu plus dans une crise profonde. Prestations indigentes, joueurs en perdition, entraîneur sans solution : le constat est implacable. À deux journées de la fin, Marseille glisse vers une anonyme 7e ou 8e place, loin de ses ambitions initiales. Désormais dépendant des autres pour espérer l’Europe, le club donne le sentiment inquiétant de pouvoir encore tomber plus bas. Depuis plusieurs semaines, les signaux étaient au rouge. Les prestations indignes se succèdent, les contenus sont vides, les intentions floues. Et surtout, l’OM ne ressemble plus à un club censé posséder le deuxième budget de Ligue 1. Pire : il ressemble à une équipe qui lutte pour ne pas sombrer. Ce naufrage à Nantes n’est pas une anomalie. Il est une continuité ». Autant dire que les troupes d’Habib Beye vont devoir laver leur image lors de ces deux derniers matchs de championnat, au Havre puis à la maison contre le Stade Rennais…