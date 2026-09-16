Barça : le deuxième pétard de Joao Cancelo face à Santander
João Cancelo est complètement déchaîné face au Racing Santander ! Après avoir ouvert le score d’un véritable missile dès la 7e minute[https://www.footmercato.net/a6534995845257037198-barca-le-missile-de-joao-cancelo-sous-la-barre-face-a-santander](), le Portugais a récidivé à la 35e pour s’offrir un doublé absolument exceptionnel. Deux buts et deux frappes complètement folles pour le latéral du Barça, qui régale pour cette 6e journée de Liga.
😱 | CANCELO ENVOIE UN AUTRE PÉTARD ! 🚀— DAZN France (@DAZN_FR) September 16, 2026
Doublé pour le portugais, DEUX BUTS DE FOUS ! 💫
Suivez la rencontre en direct sur DAZN. 📲#LALIGA #BarçaRacing pic.twitter.com/hFRmbQAVji
Et à la pause, le Barça mène largement 4-1 dans une rencontre particulièrement animée. Les Catalans auraient même pu ajouter un cinquième but juste avant la mi-temps, mais Lamine Yamal a manqué son penalty. Malgré cela, les Blaugranas ont parfaitement maîtrisé cette première période, portée notamment par un Cancelo en état de grâce.
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Real Madrid : pourquoi Kylian Mbappé, Vinicius Jr et Ibrahima Konaté ont refusé de porter le t-shirt de la discorde
Explorer