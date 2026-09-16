Menu Rechercher
Commenter 3
Liga

Barça : le deuxième pétard de Joao Cancelo face à Santander

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
cancelo @Maxppp
Barcelone 7-2 Santander

João Cancelo est complètement déchaîné face au Racing Santander ! Après avoir ouvert le score d’un véritable missile dès la 7e minute[https://www.footmercato.net/a6534995845257037198-barca-le-missile-de-joao-cancelo-sous-la-barre-face-a-santander](), le Portugais a récidivé à la 35e pour s’offrir un doublé absolument exceptionnel. Deux buts et deux frappes complètement folles pour le latéral du Barça, qui régale pour cette 6e journée de Liga.

La suite après cette publicité

Et à la pause, le Barça mène largement 4-1 dans une rencontre particulièrement animée. Les Catalans auraient même pu ajouter un cinquième but juste avant la mi-temps, mais Lamine Yamal a manqué son penalty. Malgré cela, les Blaugranas ont parfaitement maîtrisé cette première période, portée notamment par un Cancelo en état de grâce.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier