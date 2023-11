Pologne : Robert Lewandowski et les Aigles polonais au bord de la chute aérienne !

Un absent de marque pourrait bien louper l’avion pour l’Allemagne l’été prochain, période où 24 équipes croiseront le fer sur les pelouses allemandes de Berlin, Cologne, Dortmund, Düsseldorf, Francfort-sur-le-Main, Gelsenkirchen, Hambourg, Leipzig, Munich et Stuttgart, lors de l’Euro 2024. La Pologne accueillait vendredi soir, dans les travées de National Stadium Warsaw, la République Tchèque, dans le cadre de la 8ème et ultime journée du groupe E des Éliminatoires pour l’Euro. Et les Orly polonais ont dû se contenter d’un triste match nul (1-1) face aux joueurs de Jaroslav Šilhavý. Si Jakub Piotrowski a ouvert le score pour la Pologne, le capitaine Tomáš Souček a ensuite égalisé pour départager les unités. Mais ce résultat reste une réelle déception pour les troupes de Robert Lewandowski pour une raison majeure.

La suite après cette publicité

«C’est dommage que nous n’ayons pas gagné, mais pour moi le plus important est que nous ayons montré que nous pouvons être une équipe, une bonne équipe. Nous avons manqué de concentration pendant le coup de pied arrêté et avons donc perdu un but. Malheureusement, ce n’est pas la première fois que cela se produit dans ces Éliminatoires et nous avons beaucoup de travail devant nous dans ce domaine. Mais il y a aussi eu beaucoup de points positifs dans ce match. Vous voyez qu’on peut bâtir une bonne équipe. Il nous a manqué un peu de sagesse footballistique, de dernières passes et de tirs. Nous ne tirons certainement pas assez. On a de l’espace, à 20 mètres du but, mais il n’y a pas de tirs», a alors affirmé le sélectionneur de la Pologne, Michał Probierz, après le match d’hier. À ce jour, la Pologne est assurée de ne pas terminer dans les deux premières places du groupe E et sont donc très loin de disputer l’Euro 2024 en Allemagne. Mais il reste encore un scénario doré.

À lire

Robert Lewandowski réagit à l’échec de la Pologne

Plus qu’une chance avant la tragédie !

Dans le groupe E, la Pologne est l’unique nation à avoir d’ores et déjà disputé l’intégralité de ses rencontres. Ils sont donc aujourd’hui certains de ne pas pouvoir terminer dans le Top 2, synonyme de qualification automatique pour le championnat européen. Et pour le capitaine et meilleur buteur de l’histoire de la sélection polonaise, Robert Lewandowski, la déception est de mise pour les derniers 8es de finalistes de la Coupe du Monde au Qatar : «Nous sommes déçus. Nous avons essayé de résoudre tout ce qui n’avait pas fonctionné dans les autres matchs de la rencontre. Ce sont des matchs compliqués, mais je pense que nous avons vu des progrès. Il ne nous reste plus qu’à nous concentrer sur les barrages pour atteindre l’Euro. (…) Il nous a manqué la réussite dans la dernière étape, la réussite au centre ou sur les tirs lointains…», s’est lamenté l’attaquant du FC Barcelone. Un désastre pour un pays qui possède de solides éléments dans ses rangs avec Wojciech Szczęsny, Jakub Kiwior, Kamil Glik, Matty Cash, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski, Przemysław Frankowski, Arkadiusz Milik, Krzysztof Piątek etc. Cette déception peut aussi être expliquée par le départ très rapide de Fernando Santos après six rencontres dirigées seulement. Changement d’entraîneur qui dit aussi changement de dispositif aussi, compliqué donc de gagner en cohérence et en automatismes. En l’espace de 6 mois, la Pologne de Santos puis Probierz ont employé cinq formations différentes (5-3-2, 4-4-2, 4-4-1-1, 3-4-2-1, 3-5-2).

La suite après cette publicité

Néanmoins, les troupes de Michał Probierz peuvent encore y croire, mais devront passer par la case barragiste de la Ligue des Nations en mars prochain pour valider son ticket pour l’Allemagne. À l’issue des Eliminatoires, il restera trois places à attribuer pour l’Euro 2024. Les derniers tickets se joueront les 21 et 26 mars, entre les 12 meilleures sélections non qualifiées, le tout basé sur les résultats de la Ligue des Nations 2022-2023. Les barrages constituent donc une seconde chance pour des équipes ayant échoué lors des éliminatoires. Chaque poule de barrages (A, B & C), contient quatre équipes et se dispute par élimination directe sur un format de deux demi-finales et une finale, disputées sur un match unique. Les trois vainqueurs de ces groupes décrocheront leurs billets pour l’Euro 2024. Dans la Poule A, la Pologne pourrait croiser le fer pour le moment avec la Croatie, la Finlande/l’Ukraine ou l’Islande et l’Estonie.