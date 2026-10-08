Malaisie : 12 titres consécutifs, 113 matches sans défaite… les chiffres fous de Luis García

Ancien joueur de Liverpool et du FC Barcelone, Luis García poursuit désormais sa carrière loin des terrains européens. L’Espagnol occupe le poste de directeur général du Johor Darul Ta’zim (JDT), un club malaisien qui réalise actuellement une série exceptionnelle de 113 rencontres consécutives sans défaite dans les compétitions nationales. Dans un entretien accordé au Daily Mail, l’ancien ailier des Reds est revenu sur son arrivée inattendue en Asie et sur les ambitions de son équipe, qui a notamment remporté les douze derniers championnats de Malaisie. « Après ma carrière, j’ai travaillé comme ambassadeur pour Liverpool et Barcelone, puis pour ESPN, mais j’ai toujours voulu découvrir l’aspect commercial du football », a-t-il expliqué. Séduit par le projet présenté par le prince héritier de Johor, García souhaite désormais faire du JDT la référence du football en Asie du Sud-Est. « Nous sommes comme un club européen installé en Malaisie. La mentalité est exactement la même », assure-t-il. La saison dernière, son équipe a notamment inscrit 117 buts en 24 rencontres de championnat, pour seulement dix encaissés, avec 23 victoires et un match nul.

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Aux côtés de l’entraîneur espagnol Xisco Muñoz, Luis García entend désormais permettre au JDT de rivaliser avec les grandes formations saoudiennes en Ligue des champions asiatique. Le club, quart de finaliste de la compétition la saison passée, développe également son académie, encadrée par des entraîneurs formés en Espagne, ainsi que ses activités commerciales avec plusieurs partenaires internationaux. « Si nous pouvions gagner une Ligue des champions, ce serait un rêve », confie l’ancien international espagnol. Toujours attaché à Liverpool, avec lequel il avait remporté la C1 en 2005, García a également évoqué l’arrivée d’Andoni Iraola sur le banc des Reds, dont il apprécie particulièrement le football offensif. Il s’est enfin montré confiant concernant son ancien coéquipier Xabi Alonso, désormais entraîneur de Chelsea, après avoir accueilli son équipe en Malaisie cet été lors d’un match amical conclu sur un score de 3-3.