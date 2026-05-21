Mercato : Erling Haaland fait trembler Manchester City

Mardi soir, Pep Guardiola était attendu par la presse anglaise. Outre la perte du titre de champion d’Angleterre après le nul face à Bournemouth, les médias voulaient surtout en savoir plus sur l’avenir du technicien catalan. Plus tôt dans la semaine, plusieurs publications britanniques ont annoncé en chœur que l’entraîneur allait quitter Manchester City après une décennie passée sur le banc. Les journalistes attendaient donc une réaction de sa part. Elle n’a pas forcément été celle qu’ils espéraient.

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« Je pourrais dire qu’il me reste encore un an de contrat, et d’après les discussions que j’ai eues depuis de très nombreuses années, d’après mon expérience, annoncer quoi que ce soit pendant la compétition, c’est toujours très, très mauvais. Et comme vous le comprenez, la première personne à qui je dois parler est mon président (Khaldoon Al Mubarak), car nous avons tous deux décidé qu’à la fin de la saison, nous allons nous voir pour discuter. C’est aussi simple que cela, et ensuite, nous prendrons une décision… » Malgré tout, la presse anglaise persiste et assure qu’il s’en ira, lui qui sera remplacé par Enzo Maresca.

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Le départ de Guardiola va changer des choses

Cela impactera forcément les joueurs. Certains pourraient bien prendre la poudre d’escampette après le départ de Guardiola. Plus rien ne retiendrait un taulier comme Rodri, qui a une offre de prolongation sur la table et qui rêve du Real Madrid. L’absence de Guardiola pèsera. Cela risque aussi d’être le cas pour Erling Haaland. Le Norvégien a rejoint les Cityzens après son passage au BVB après avoir échangé avec le technicien espagnol. Un entraîneur qu’il respecte et admire. Il avait d’ailleurs étendu son contrat jusqu’en 2034 il y a un an et demi, notamment en raison de la confiance que Guardiola lui donnait.

Même si ce n’était pas la seule raison, c’était un argument de taille. A présent, le Cyborg de 25 ans risque d’avancer sans lui. A priori, il n’est pas question qu’il quitte Manchester City cet été. Son contrat est long et il souhaite rester assure Mundo Deportivo. En revanche, il n’est pas certain qu’il continue au-delà. MD explique qu’il n’est pas improbable qu’il écoute les offres d’ici un an. L’attaquant, qui se sent pourtant bien en Angleterre avec sa famille, attend de voir comment les choses vont évoluer cette saison selon la presse anglaise.

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Un avenir remis en question ?

Enzo Maresca et les dirigeants mancuniens vont donc devoir se montrer convaincants pour séduire Haaland. Ce qui est sûr, c’est que la future perte de Guardiola pèse déjà dans la balance à City. MD précise que les stars qui étaient intouchables à Manchester ne le sont plus aujourd’hui. En tout cas, Haaland se projette déjà sur la saison prochaine, lui qui a fait passer un message après le titre d’Arsenal. «J’ai le sentiment qu’on aurait pu faire encore mieux en championnat, mais c’est fini maintenant, alors c’est facile à dire. On a gagné deux trophées, c’est important, mais on visait aussi le titre de champion.»

Il a ajouté : «au final, chaque match de Premier League est difficile. On a essayé. Ça n’a pas suffi. Tout le club doit s’en servir comme motivation. On doit être en colère, on doit avoir la rage de vaincre parce que ce n’est pas à la hauteur. Ça fait deux ans maintenant (que la PL leur échappe, ndlr), j’ai l’impression que c’est une éternité. On va tout faire pour gagner le championnat, tous ceux qui seront là la saison prochaine.» Sauf surprise, Haaland en fera partie. Rien n’est moins sûr pour la saison suivante.