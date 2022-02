Juventus : Bonucci et Chiellini absents pour le derby

Vendredi soir en match d'ouverture de la 26e journée de Serie, la Juventus reçoit le Torino à l'Allianz Stadium pour le 206e derby de Turin. Une victoire du club de la Vieille Dame lui permettrait de revenir provisoirement à 4 points du podium avant les échéances du Napoli et des deux Milan. En conférence de presse à la veille de la rencontre, l'entraîneur bianconero Massimiliano Allegri a confié l'absence de son défenseur Leonardo Bonucci.

«Bonucci ne sera pas là, il a un problème au mollet et nous verrons s'il sera disponible pour la Ligue des champions», a confié le coach bianconero en conférence de presse, qui souhaite donc le ménager pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions prévu mardi prochain à Villarreal. Son absence laisserait donc présager la titularisation de Daniele Rugani, et ce en raison d'une équipe décimée puisque Chiellini et Chiesa sont déjà blessés.