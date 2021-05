Bordeaux : Michel der Zakarian pourrait remplacer Jean-Louis Gasset

«D’un commun accord, on arrête notre aventure. Ça fait 4 ans que je suis là, 4 très belles années. Quand j’ai récupéré le club, ils venaient de finir 17e. On fait 4 saisons dans les dix premiers. Je suis content de mon parcours et de ce que j’ai fait», a déclaré Michel der Zakarian après la défaite du Montpellier Hérault Sporting Club contre Saint-Etienne, il y a cinq jours. En fin de contrat, le technicien arménien de 58 ans ira donc voir si l'herbe est plus verte ailleurs cet été.

Et il pourrait ne pas tarder à rebondir, si l'on en croit les informations de RMC Sports. Selon le média, bien qu'il reste un an de contrat à Jean-Louis Gasset chez les Girondins, les dirigeants songeaient à Michel der Zakarian pour prendre la suite cet été. Après l'annonce du départ de King Street, reste à savoir quelle sera la priorité des nouveaux acquéreurs. Mais un groupe de potentiels repreneurs aurait déjà placé l'ancien coach de Nantes, Clermont et Reims en haut de sa liste. Reste à savoir s'il remportera la mise.