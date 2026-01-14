L’entraineur de Bayeux cartonne Roberto De Zerbi

Éric Fouda est en train de se faire un nom dans le milieu du foot et médiatique. À la veille de ce 16e de finale de Coupe de France opposant son équipe de Bayeux à l’OM, l’entraîneur normand, également grand supporter de Marseille avait critiqué le travail de Roberto De Zerbi dans les colonnes de La Provence. «On respecte son vécu, son expérience, mais, car il y a toujours un mais, de tous les OM que j’ai vu jouer, le sien n’est pas celui que je préfère. Je trouve que son OM est une copie tactique, qui ne fonctionne pas avec ces joueurs.» Evidemment, le technicien n’avait pas vraiment apprécié lorsque ces propos lui ont été rapportés. «On sait que leur coach aime parler, il donne des conseils aux autres coachs. S’il veut m’en donner, je lui donnerai demain mon numéro de téléphone, a déclaré l’Italien en conférence de presse d’avant-match. S’il veut me conseiller de quelle manière je devrais jouer, moi, j’accepte tous les conseils qu’on peut me donner.»

Le match et la très large victoire marseillaise hier à Michel-d’Ornano (9-0) contre le club de R1 n’a pas calmé les esprits. Si De Zerbi est sans doute déjà passé à autre chose et prépare le déplacement à Angers samedi, son homologue de Bayeux en a remis une couche sur les ondes de RMC au lendemain de la rencontre. «En tant que supporter de l’OM, De Zerbi n’est pas le vrai coach pour l’OM. Quand je dis qu’ils ont des faiblesses mentales, je veux dire que c’est le coach qui transmet ça», envoie Éric Fouda, justifiant ses propos d’il y a quelques jours. «Je suis d’accord avec Dugarry (consultant de l’émission, ndlr) quand il dit qu’une équipe joue à l’image de son coach. Cette fragilité qu’on ressent, c’est sa fragilité. Quand un coach amateur dit qu’il préfère l’OM de 1993 avec Di Meco, Boli… et si lui prend ça pour lui, et s’il n’a pas compris que je suis un fada de Marseille, c’est qu’il n’a pas tout compris», assure l’entraîneur de Bayeux pour une improbable passe d’armes.