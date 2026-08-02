Mercato : l’Athletic réclame un prix complètement fou pour Aymeric Laporte

Cette Coupe du Monde 2026 a été l’occasion pour plusieurs joueurs de se révéler au grand public, ou de confirmer qu’ils sont toujours dans le coup. Alors qu’il y avait certains doutes, sur ses capacités physiques notamment, Rodri a par exemple dissipé tous les doutes à son sujet, confirmant qu’il fait toujours partie des meilleurs à son poste. Cas de figure similaire pour Aymeric Laporte, patron de la défense espagnole, bien accompagné par Pau Cubarsi. Les deux défenseurs centraux ont été parmi les principaux artisans du sacre ibérique.

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Auteur d’une saison correcte sans plus avec l’Athletic, le défenseur central avait un peu disparu des radars pour le grand public, mais il a prouvé être toujours à un niveau excellent. Une Coupe du Monde qui lui a permis de se revaloriser, alors que le FC Barcelone était venu aux nouvelles concernant un potentiel transfert. Mais les dirigeants basques n’ont aucune intention de le vendre aux Catalans, avec qui ils sont en froid depuis le cas Williams.

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Un prix XXL

S’il avait un temps été question d’une clause libératoire de seulement 15 millions d’euros, cette rumeur a rapidement été balayée d’un revers de la main. Et les clubs intéressés par le défenseur central franco-espagnol sont prévenus : il va falloir mettre un joli paquet d’argent sur la table. Selon AS, son prix de vente a été fixé à 80 millions d’euros.

Une somme colossale pour un joueur de 32 ans, sous contrat à Bilbao jusqu’en 2028. Reste désormais à savoir quels clubs vont se manifester, alors que le FC Barcelone n’est plus dans le coup. Le Real Madrid était un temps intéressé par ses services, alors qu’il y a fort à parier que des clubs anglais vont se positionner au retour du joueur en terres basques après ses vacances bien méritées…