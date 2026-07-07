Atlético : Julian Alvarez n’a pas changé d’avis…

Titulaire avec l’Argentine contre les Pharaons en Coupe du Monde, Julian Alvarez s’est présenté face aux médias après la rencontre. Une nouvelle fois interrogé sur son avenir, l’attaquant de l’Atlético de Madrid an confié qu’il n’avait pas changé d’avis (un départ), mais il a fait court.

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«Non, je pense aux quarts de finale. Il y a maintenant des choses très importantes qui s’annoncent», a-t-il confié après le huitième de finale de folie entre l’Argentine et l’Égypte. Plus prudent cette fois l’Argentin…