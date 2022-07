Le FC Lorient recrute Montassar Talbi

Ce lundi, Lorient a officialisé l'arrivée d'un nouveau renfort via un communiqué de presse publié sur son site officiel. «Le FC Lorient est heureux d’annoncer aujourd’hui l’arrivée de Montassar Talbi (24 ans) défenseur central en provenance du Rubin Kazan. L’international tunisien (20 sélections) s’engage pour les cinq prochaines saisons avec les Merlus».

Le club breton a ensuite présenté son nouveau joueur : «c’est à l’Espérance Tunis que Montassar Talbi fait ses premiers pas dans le monde professionnel. Il y dispute 33 matches, et remporte à deux reprises le titre de champion de Tunisie (en 2017 et 2018). Il découvre ensuite le championnat Turque avec le club de Rizespor (57 matches, 2 buts) avant de rejoindre le Rubin Kazan la saison dernière (27 matches).Côté sélection, le défenseur central qui était capitaine de l’équipe U23 tunisienne a honoré sa première sélection avec les A en octobre 2020. Il a pris part depuis aux différentes compétitions des aigles de Carthage : qualification pour la Coupe du Monde, Coupe Arabe de la Fifa (finaliste), Coupe d’Afrique (Quart de finaliste) et se pose en candidat sérieux pour faire partie de la sélection pour la Coupe du Monde au Qatar cet hiver». Un renfort de taille pour les Merlus.