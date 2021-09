Lionel Messi a définitivement lancé son aventure au PSG

La suite après cette publicité

Son premier but avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi s'en souviendra. Déjà parce qu'il est beau, ensuite parce qu'il a grandement soulagé son équipe. Enfin parce qu'il l'a inscrit devant l'un de ses plus grands fans, Pep Guardiola. En conférence de presse, le technicien espagnol ne pouvait que s'incliner devant le talent de son ancien joueur.

« On a travaillé sur le PSG, pas que sur Messi, car on sait que c'est impossible de contrôler Leo. Mais il n'a pas eu beaucoup de ballons. Il revenait de blessure. On sait ce qu'il peut faire, quand il a le ballon, il est inarrêtable. On a minimisé ça », a-t-il noté, avec justesse. Car jusqu'à son but, Messi était, au mieux, très discret.

Pas très en vue jusqu'à son but

Ceux qui n'avaient pas encore eu l'occasion de le voir évoluer au stade ont constaté que sa marche n'était pas une légende. Positionné haut quand son équipe défendait et donc totalement inutile dans le pressing ou la récupération, il était aussi malheureusement trop bas quand le PSG attaquait, comme s'il n'avait pas les jambes pour suivre les actions. Jusqu'à la 74e minute et cette action de grande classe, sa spéciale.

Ce but a probablement définitivement lancé son aventure parisienne. « Il faut ce genre de performances, il faut marquer, pour commencer à créer des liens avec son équipe. Il a passé sa vie entière à Barcelone. Il ressent des choses différentes, nouvelles. Je suis heureux pour lui. C'est un joueur top-class, je ne vous apprends rien de nouveau », a commenté Mauricio Pochettino en conférence de presse.

Un Pochettino qui a pu savourer un nouveau plaisir personnel : célébrer un but de Messi. « La vérité, c'est que je l'ai célébré. Normalement je ne les célèbre pas, je les garde plus à l'intérieur de moi. J'ai passé des années à subir les buts de Messi en tant qu'adversaire donc là, il fallait que je le célèbre ! », s'est-il amusé. Et Guardiola, interrogé à plusieurs reprises par les journalistes anglais sur le but de Messi, de conclure : « je lui souhaite le meilleur ».