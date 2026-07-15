Coupe du Monde 2026, Espagne : Marcos Llorente répond à la France sur l’arbitrage

« Je ne vais pas insister car sinon je vais passer pour une pleureuse. Est ce que l’arbitre a le niveau pour arbitrer une demie de Coupe du Monde ? C’est à vous de la donner, j’ai eu un quatrième et un cinquième à côte dé moi qui étaient du niveau. C’est pas que le penalty, c’est un ensemble de choses. On a pu avoir des situations plus ou moins compliqués sur d’autres matches. Je n’ai rien contre l’arbitre de ce soir mais posez-vous la question ». Après la défaite face à l’Espagne, Didier Deschamps avait clairement critiqué l’arbitre de la rencontre, Ivan Barton.

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Des propos qui ont logiquement fait réagir dans le camp espagnol. En zone mixte, Marcos Llorente a ainsi tenu à répliquer. « Je m’en fous. Ils se sont plaints de l’arbitre ? On a gagné parce qu’on a été meilleur. Je ne sais pas, ils doivent probablement se rassurer comme ils peuvent », a indiqué le joueur de l’Atlético de Madrid. Le message est passé…