OM : Mamadou Niang allume Jean-Claude Dassier

Après cinq saisons (227 matchs, 100 buts) sous le maillot de l'OM, le capitaine Mamadou Niang quittait le club phocéen en 2010 après le titre acquis en championnat en finissant meilleur buteur. À l'époque, ce départ avait surpris. L'attaquant sénégalais est revenu pour Colinterview sur son départ, et autant dire que le coupable est bien identifié : «le départ était pas prévu. Il était pas prévu parce que je ne voulais pas partir. Je me sentais très très bien à l'OM. J'aurais voulu y jouer encore plusieurs années mais le problème c'est qu'à l'OM, il y avait un président, je l'aimais pas. C'est pas qu'on ne s'aimait pas mais c'est parce qu'il ne connaissait aucun joueur. C'était (Jean-Claude) Dassier. Un pitre. Je sais pas comment il a fait, ou même comment l'idée est venue de mettre ce type de personne présidente d'un club comme l'OM.» Niang regrette que le titre de champion soit arrivé pendant la période où Jean-Claude Dassier était président : «ce qu'il me fait mal le plus c'est qu'il arrive quand toutes les fondations sont mises en place par Pape Diouf et que derrière c'est lui qui en récolte les fruits. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, c'est lui qui a été le président champion de France de l'OM mais il n'a rien fait. Il n'a strictement rien fait. »

L'ancien joueur de Strasbourg explique ensuite ce qu'il s'est passé à la fin de saison suivant le titre : «ce qu'il se passe, c'est que moi en fin de saison par rapport aux propositions que j'avais et par rapport aux propositions que j'avais même refusé l'été d'avant, avec (Didier) Deschamps on avait convenu que j'aurais une petite revalorisation au niveau du salaire. Chose que je pense que j'avais mérité après cinq ans à l'OM. Dassier il dit "non il est trop vieux, on n'a pas d'argent". Donc je me dis attend, trop vieux de quoi ? On est champion de France, je finis meilleur buteur, je finis 2e meilleur passeur du club. Donc je me dis je pars, si c'est comme ça je pars il n'y pas de souci, et je suis parti. Et derrière on me dit qu'ils ont pas d'argent, même si je suis content pour eux, DD (André Pierre Gignac) c'est mon frérot, Loïc (Rémy) aussi, mais je vois qu'ils achètent DD 18M€ et Loic Remy 15M€. Et ce que j'ai demandé et qu'ils m'ont refusé, ils l'ont donné à DD. Tu comprends que je puisse être vexé parce que moi j'avais prouvé. Moi tu me refuses pour je sais quel prétexte et derrière tu le donnes à quelqu'un qui vient de signer.» C'est dit.