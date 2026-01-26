Menu Rechercher
Villarreal annonce une grave blessure pour Juan Foyth

Par Josué Cassé
1 min.
Juan Foyth, en action avec Villarreal @Maxppp

Ce lundi, Villarreal a communiqué sur l’état de santé de Juan Foyth. Victime d’une rupture du tendon d’Achille de la jambe gauche lors de la défaite face au Real Madrid (0-2), samedi soir en Liga, le défenseur argentin de 28 ans a été opéré.

Villarreal CF
𝗣𝗔𝗥𝗧𝗘 𝗠𝗘́𝗗𝗜𝗖𝗢: Juan Foyth · @AsisaSalud 🏥

Juan Foyth ha sido intervenido este lunes de la rotura del tendón de Aquiles de su pierna izquierda, producida durante el encuentro ante el Real Madrid.

La intervención, realizada por los doctores Mikel Sánchez y Antonio Maestro, se ha llevado a cabo en el Hospital MiKS de Vitoria, en compañía y bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Villarreal CF.

¡Estamos contigo, Juan!
« L’intervention, réalisée par les docteurs Mikel Sánchez et Antonio Maestro, a eu lieu à l’hôpital MiKS de Vitoria, au sein de l’entreprise et sous la supervision des services médicaux de la mucoviscidose de Villarreal. Nous sommes avec toi, Juan », ajoute le communiqué du club espagnol.

Pub. le - MAJ le
En savoir plus sur

Liga
Villarreal
Juan Foyth

