Villarreal annonce une grave blessure pour Juan Foyth

Ce lundi, Villarreal a communiqué sur l’état de santé de Juan Foyth. Victime d’une rupture du tendon d’Achille de la jambe gauche lors de la défaite face au Real Madrid (0-2), samedi soir en Liga, le défenseur argentin de 28 ans a été opéré.

« L’intervention, réalisée par les docteurs Mikel Sánchez et Antonio Maestro, a eu lieu à l’hôpital MiKS de Vitoria, au sein de l’entreprise et sous la supervision des services médicaux de la mucoviscidose de Villarreal. Nous sommes avec toi, Juan », ajoute le communiqué du club espagnol.