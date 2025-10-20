Le Maroc remporte la Coupe du Monde U20 !

C’est fait, le Maroc est champion du monde ! Les Lions de l’Atlas disputaient la finale de ce Mondial U20 au Chili cette nuit, avec un rival coriace en face : l’Argentine. Même s’il est vrai que, comme beaucoup de grosses nations, l’Albiceleste était privée de nombreuses de ses pépites pas libérées par leur club, les Marocains ont réussi à venir à bout des Sudaméricains sans trop de soucis.

La suite après cette publicité

Le Maroc d’ailleurs a pris l’avantage très tôt, dès la 12e minute, sur un superbe coup‑franc de Yassir Zabiri. L’attaquant de Famalicão doublait la mise peu avant la demi-heure de jeu, reprenant un superbe centre d’Othmane Maamma, qui s’était offert un joli déboulé côté droit. Derrière, le Maroc a plutôt bien contrôlé le match, n’offrant que très peu d’occasions à l’Argentine, maîtrisant le tempo et n’étant pas spécialement inquiété malgré une possession du ballon clairement en faveur de l’Albiceleste.

Sacré parcours !

Un parcours épatant pour la bande de Gessime Yassine, qui a écarté de son chemin bon nombre des meilleures nations de la planète, à l’image de l’Espagne en poules (2-0), du Brésil (2-1) ainsi que de la France en demi-finale, avec cette qualification aux tirs au but. Les troupes de Mohamed Ouahbi ont clairement épaté tout le monde, donnant l’impression de jouer comme un club, gérant ses temps forts grâce à d’excellentes individualités, tout en étant capables de souffrir et de défendre en équipe quand l’adversaire pousse.

La suite après cette publicité

Dans les minutes qui ont suivi le coup de sifflet final, les rues des principales villes du Maroc se sont embrasées, avec des milliers et des milliers de supporters sortis fêter cette victoire, qui récompense le gros travail réalisé depuis des années déjà par la Fédération Marocaine. Avec, forcément, ce Mondial 2030 co-organisé avec le Portugal et l’Espagne en ligne de mire.