Les coulisses de la folle arrivée de Djibril Sidibé au Mans

Peu l’avaient anticipé, mais c’est désormais officiel : Djibril Sidibé est Manceau. Nous vous révélions dimanche en exclusivité que le club sarthois avait avancé ses pions pour boucler l’arrivée du champion du monde 2018, également pisté par l’OM selon certains médias. En réalité, la direction sarthoise avait bouclé la signature de l’ancien international tricolore (18 sélections, 1 but) depuis quelques jours déjà. Mais le club avait pris le soin d’avancer dans la plus grande discrétion sur ce dossier, soucieux de mettre toutes les chances de son côté sans éveiller l’intérêt d’autres concurrents.

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🔴🟡 #LMFC Sachez que la signature de Sidibé était bouclée depuis quelques jours, c’est un sacré coup



Le club a travaillé discrètement pour maximiser ses chances et ne pas éveiller l’intérêt d’autres clubs



Aymeric Magne a œuvré en coulisses pour convaincre Sidibé@footmercato https://t.co/qw2K4LHtHS pic.twitter.com/3tcONKWOVd — 𝙅𝙤𝙧𝙙𝙖𝙣 (@PJordan__) August 18, 2026

Selon nos informations, Aymeric Magne, membre du CA du Mans et ancien président de Troyes où est notamment formé Sidibé, a œuvré en coulisses pour attirer le défenseur de 34 ans. Ce dernier s’est finalement laissé convaincre par le projet manceau après avoir également échangé avec l’entraîneur Patrick Videira. Capable d’évoluer au poste de piston, de latéral mais aussi de défenseur central dans une défense à trois, Sidibé viendra apporter tout son vécu et toute son expérience au vestiaire manceau, dont 95% des joueurs n’ont jamais connu l’élite. L’ancien Lillois a signé un contrat d’un an, plus un en option.