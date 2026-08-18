Menu Rechercher
Commenter 3
Exclu FM Ligue 1

Les coulisses de la folle arrivée de Djibril Sidibé au Mans

Par Jordan Pardon
1 min.
sidibé @Maxppp

Peu l’avaient anticipé, mais c’est désormais officiel : Djibril Sidibé est Manceau. Nous vous révélions dimanche en exclusivité que le club sarthois avait avancé ses pions pour boucler l’arrivée du champion du monde 2018, également pisté par l’OM selon certains médias. En réalité, la direction sarthoise avait bouclé la signature de l’ancien international tricolore (18 sélections, 1 but) depuis quelques jours déjà. Mais le club avait pris le soin d’avancer dans la plus grande discrétion sur ce dossier, soucieux de mettre toutes les chances de son côté sans éveiller l’intérêt d’autres concurrents.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, Aymeric Magne, membre du CA du Mans et ancien président de Troyes où est notamment formé Sidibé, a œuvré en coulisses pour attirer le défenseur de 34 ans. Ce dernier s’est finalement laissé convaincre par le projet manceau après avoir également échangé avec l’entraîneur Patrick Videira. Capable d’évoluer au poste de piston, de latéral mais aussi de défenseur central dans une défense à trois, Sidibé viendra apporter tout son vécu et toute son expérience au vestiaire manceau, dont 95% des joueurs n’ont jamais connu l’élite. L’ancien Lillois a signé un contrat d’un an, plus un en option.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Le Mans
Djibril Sidibé

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Le Mans Logo Le Mans FC
Djibril Sidibé Djibril Sidibé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier