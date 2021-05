Barça : Ansu Fati va être de nouveau opéré

Blessé depuis le mois de novembre dernier (rupture du ménisque gauche), Ansu Fati ne s'en sort pas. Le crack de 18 ans souffre toujours et enchaîne les opérations. Passé à trois reprises sur le billard, il va de nouveau se faire opérer ce jeudi.

C'est ce qu'annonce Mundo Deportivo ce mardi. Le média catalan explique que le crack de 18 ans va passer entre les mains des docteurs Antonio Maestro (médecin de l'équipe du Portugal) et Bertrand Sonnery-Cottet (chirurgien orthopédiste à Lyon). Le but est que le joueur puisse reprendre d'ici deux mois et être présent pour la reprise estivale.