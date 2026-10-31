PSG : Luis Enrique est déjà impressionné par Mika Godts

Mika Godts confirme son excellente dynamique sous les couleurs du PSG. Déjà buteur face à l’OL lundi dernier, l’attaquant belge a récidivé vendredi soir contre Le Havre (5-1), en permettant aux Parisiens de revenir dans la rencontre. À la réception d’une longue ouverture de Lucas Hernandez, Achraf Hakimi a pris le dessus sur son adversaire avant de servir parfaitement le joueur de 21 ans, qui a conclu d’un plat du pied droit. Une nouvelle réalisation qui confirme son adaptation rapide et sa montée en puissance dans le collectif parisien.

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Interrogé sur la semaine particulièrement réussie de son attaquant, Luis Enrique n’a pas caché sa satisfaction en conférence de presse. « Cela a été une très belle semaine pour lui : un but contre Lyon, il est devenu papa, félicitations à la maman et à toute la famille, et il prend de plus en plus confiance. Il a presque tout bien fait aujourd’hui. Il a cette capacité à marquer et à délivrer des passes décisives. Il affiche un très haut niveau défensif, ce qui est important pour être un attaquant à Paris, et je suis content de voir un joueur capable de s’adapter aussi vite », a souligné l’entraîneur espagnol.