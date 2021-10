Sergio Agüero assume le choix FC Barcelone

La suite après cette publicité

Jouer avec Lionel Messi. Sergio Agüero avait décidé d'opter pour le FC Barcelone, aussi, pour évoluer avec son ami de toujours en club, après l'avoir côtoyé de longues années en sélection d'Argentine. Seulement, le plan ne s'est pas déroulé comme prévu et la Pulga s'est envolée pour le Paris SG au cœur de l'été. De leur côté, les Catalans pointent à une triste 9e place au classement de Liga et comptent deux défaites en autant de matches en Ligue des Champions.

Pour autant, le buteur de 33 ans, contrairement à certaines rumeurs, ne regrette pas d'avoir choisi le Barça, comme il l'a expliqué dans les colonnes d'El Pais ce jeudi. «Non, je ne regrette pas. Soyons sincères. Quel joueur n'aimerait pas être au Barça ? Je te dirais que la majorité des footballeurs aimerait porter ce maillot, que le Barça soit bien ou mal», a-t-il confié avant de poursuivre.

Le Kun ne pouvait pas dire non

«Je suis arrivé dans l'expectative de jouer avec Leo avec une bonne équipe derrière nous, ce que le club essayait de faire. Quand ils m'ont appelé, je me suis dit : "peu importe combien ils paient. Je me remets en forme et je vais aider cette équipe au maximum"», a-t-il expliqué. Pour l'heure, l'international albiceleste (101 sélections, 42 buts) n'a pas vraiment pu aider sa nouvelle formation, la faute à une blessure assez longue. Mais le voilà doucement mais sûrement de retour.

Ce mercredi, en amical, il a inscrit son premier but avec les Blaugranas contre Cornella (2-2). Un but de renard. Plus que cette réalisation, ce sont ses bonnes sensations qui l'ont rassuré, indique Sport. De quoi le motiver à vouloir aider toujours plus. «Tu ne peux te considérer titulaire que quand tu fais bien les choses et que tu aides bien l'équipe. Sinon, non. Et c'est à ça que je pense. Je veux aider l'équipe avec des buts. Au-delà des changements qui sont intervenus, comme le départ de Leo», a-t-il conclu. Ronald Koeman, en grande difficulté, n'attend que ça !