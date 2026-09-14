Premier League : Aston Villa s’inquiète de la nouvelle règle sur les blessures

Aston Villa a fait part de ses inquiétudes aux responsables de l’arbitrage concernant la nouvelle réglementation sur les blessures et les remplacements, d’après le Daily Mail. Désormais, tout joueur recevant des soins sur le terrain doit quitter la pelouse et rester sur le bord du terrain pendant 60 secondes, laissant temporairement son équipe à dix. La règle prévoit également qu’en cas de remplacement, si le joueur met plus de dix secondes à sortir, son remplaçant doit attendre la première interruption de jeu après cette minute avant d’entrer. Plusieurs clubs de Premier League auraient déjà signalé leurs réserves, notamment sur l’appréciation des arbitres pour distinguer une véritable blessure d’une éventuelle perte de temps.

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En effet, ces interrogations interviennent alors qu’Aston Villa a connu un été très mouvementé, marqué particulièrement par de nombreuses arrivées : Alejandro Garnacho, Nicolas Jackson, Ibrahim Mbaye, Johan Manzambi, João Gomes, Zion Suzuki, Matteo Ruggeri ou encore Leon Goretzka, tandis que Morgan Rogers a rejoint Chelsea pour environ 130 millions d’euros. Tojours selon le Daily Mail, les Villans estiment donc nécessaire que l’application de cette nouvelle règle fasse preuve de davantage de discernement afin d’éviter qu’un simple arrêt de jeu ne puisse pénaliser durablement une équipe. Voilà qui est dit.