Metz suit la piste Régis Brouard

Après une saison compliquée en Ligue 1, le FC Metz (3 victoires, 8 nuls et 23 défaites) descend en deuxième division. Les Grenats vont repartir avec un nouvel entraîneur pour se reconstruire et tenter de remonter en élite. Parmi les profils appréciés par les dirigeants messins figure celui de Régis Brouard. Selon nos informations, le coach de Rouen, qui jouera en Ligue 3 l’an prochain après les barrages face à Laval, plaît à Metz.

La suite après cette publicité

Interrogé sur son avenir il y a quelques jours par Paris-Normandie, le technicien de 59 ans a laissé planer le doute. «Je ne sais pas. Je suis en fin de contrat et je suis très fatigué. J’ai beaucoup donné de ma personne pour ce club, humainement ça a parfois été difficile (…) Il faut que j’analyse bien les choses. Il faut que je pose des questions, il faut qu’on me donne des réponses parce que les gens ne se rendent pas compte de tout le travail qui a été fait et dans quelles conditions parfois… Un club, ça se construit aussi à travers des infrastructures et des gens compétents à des postes. Pour moi ça manque de compétences à certains postes. » Affaire à suivre…