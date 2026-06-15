CdM 2026, Belgique : les mots forts de Rudi Garcia avant d’affronter l’Égypte

La Belgique entame sa Coupe du Monde 2026 ce lundi à Seattle face à l’Égypte. Avant ce choc du groupe G, Rudi Garcia a clairement affiché les ambitions des Diables Rouges, conscients de l’importance de bien lancer leur compétition dans un format où chaque point peut peser lourd. Forts de leurs récents succès en préparation, notamment contre la Croatie et la Tunisie (5-0), les Belges abordent ce rendez-vous avec confiance et la volonté de confirmer leur montée en puissance.

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En conférence de presse, le sélectionneur français a insisté sur la difficulté de ce premier test mondial, tout en assumant les objectifs élevés de son équipe. « Si nous gagnons, rien ne sera joué, et si nous ne gagnons pas non plus. C’est un mini-championnat de trois matches. Chaque rencontre compte. L’Égypte est un concurrent direct », a-t-il rappelé. Il a également souligné la nécessité de s’adapter à un contexte bien différent des matchs amicaux récents : « la Tunisie n’est cependant pas l’Égypte (…) un match amical à Bruxelles n’a rien à voir avec une entrée en Coupe du Monde à l’autre bout du monde ». Avant d’ajouter clairement la couleur : « nous visons la première place du groupe, et pour cela il nous faut un résultat positif lundi ». Le message est passé.