Le classement des top buteurs européens fait son retour ce lundi pour le 4e bilan de la saison 2022/2023. Celui-ci concerne les buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Et comme depuis le début de la saison ou presque, c'est Erling Braut Haaland qui arrive en première place. Disposant d'un impressionnant bilan de 11 buts en 7 matches, le Cyborg a encore trouvé la faille contre Wolverhampton (3-0) et soigne ses statistiques avec Manchester City.

Il a bien raison d'enchaîner les buts car dans son rétroviseur, Robert Lewandowski revient à vive allure. Auteur d'un doublé contre Elche ce week-end (3-0), le Polonais marche sur l'eau depuis son arrivée en Liga. Avec 8 buts inscrits en 6 matches, il s'empare de la deuxième place juste devant Cody Gakpo. L'ailier du PSV Eindhoven affiche 8 buts en 7 matches et sort d'une nouvelle rencontre avec un but lors du match fou gagné par les siens contre le Feyenoord (4-3).

Les positions se resserrent

Muet hier lors du choc contre l'Olympique Lyonnais, Neymar est quatrième avec 8 buts en 8 matches, mais reste sur d'excellents temps de passage. Cela lui permet de rester devant Christian Noboa. Buteur contre Fakel (1-1), le milieu équatorien de Sochi reste redoutable à 37 ans comme en attestent ses 8 buts en 10 matches. Il devance deux autres joueurs du championnat russe. Tout d'abord l'Arménien Eduard Spertsyan qui a marqué lors de la victoire 3-1 contre Khimki, mais aussi le Néerlandais Quincy Promes qui s'offre la huitième place même s'il est resté muet avec le Spartak lors du derby gagné contre le Lokomotiv (1-0).

Au huitième rang, on retrouve Enner Valencia dont le début de saison est assez incroyable. Le buteur équatorien compte 7 buts en 5 matches à son actif et sort d'une nouvelle réalisation contre Alanyaspor (5-0). Il devance d'une courte tête le Français Kylian Mbappé. Ce dernier reste sur deux matches sans trouver le chemin des filets, mais son bilan reste impressionnant avec 7 réalisations en 7 rencontres. Enfin, Markus Pink arrive en dixième position avec 7 buts en 9 matches. Auteur d'un triplé avec Klagenfurt contre Rheindorf Altach (4-1), l'attaquant autrichien a soigné son entrée dans le classement.

Aux portes du top 10, on retrouve Kyogo Furuhashi (Celtic), Steven Bergwijn (Ajax Amsterdam), Xavi Simons (PSV Eindhoven), Malcom (Zenit), Marko Arnautovic (Bologne), Antonio Čolak (Rangers), Harry Kane (Tottenham), Marin Ljubičić (LASK), Vincent Janssen (Antwerp), Keito Nakamura (LASK), Borja Iglesias (Betis), Terem Moffi (Lorient), Liel Abada (Celtic), Sheraldo Becker (Union Berlin), Dimitri Poloz (Rostov), Danilo (Feyenoord) et Aleksandar Mitrovic (Fulham) qui ont inscrit 6 buts.

Le classement des tops buteurs européens

1) Erling Braut Haaland (22 ans/Manchester City/Norvège) - 11 buts en 7 matches (574 minutes)

2) Robert Lewandowski (34 ans/FC Barcelone/Pologne) - 8 buts en 6 matches (449 minutes)

3) Cody Gakpo (23 ans/PSV Eindhoven/Pays-Bas) - 8 buts en 7 matches (499 minutes)

4) Neymar (30 ans/Paris Saint-Germain/Brésil) - 8 buts en 8 matches (618 minutes)

5) Christian Noboa (37 ans/Sochi/Equateur) - 8 buts en 10 matches (783 minutes)

6) Eduard Spertsyan (22 ans/FK Krasnodar/Arménie) - 8 buts en 10 matches (872 minutes)

7) Quincy Promes (30 ans/Spartak Moscou/Pays-Bas) - 8 buts en 10 matches (900 minutes)

8) Enner Valencia (32 ans/Fenerbahçe/Équateur) - 7 buts en 5 matches (331 minutes)

9) Kylian Mbappé (23 ans/Paris Saint-Germain/France) - 7 buts en 7 matches (587 minutes)

10) Markus Pink (31 ans/Klagenfurt/Autriche) - 7 buts en 9 matches (743 minutes)