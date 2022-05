Luis Fernandez évoque le feuilleton Kylian Mbappé

Interviewé par AS, l’ancien international français Luis Fernandez a évoqué le feuilleton autour de la prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Pour l’ancien coach du PSG, le buteur tricolore n’a pas rejoint le Real Madrid car il veut marquer l’histoire du club de la capitale, notamment en Ligue des Champions.

« Je sais que les supporters madrilènes sont déçus mais nous devons respecter sa décision. Il a un bon environnement et il est intelligent. On verra s'il a eu raison ou pas, mais c'est un gars de Bondy, il veut vraiment faire quelque chose de grand ici et gagner le Ballon d'Or et la Ligue des Champions pour l'histoire du PSG. Ça peut être le premier. Madrid est proche d'en avoir quatorze (interview faite avant la finale, NDLR), le PSG zéro, c'est un défi », a expliqué Fernandez au sujet de l’avant-centre de 23 ans qui a disputé 46 matches avec Paris cette saison, inscrit 39 buts et délivré 26 passes décisives.