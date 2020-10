Nottingham limoge Sabri Lamouchi

Sabri Lamouchi et Nottingham Forest, c'est fini. Le club de Championship vient d'annoncer le licenciement de l'entraîneur français, arrivé la saison passée sur le banc.

Il faut dire que le début de saison du club est catastrophique avec 4 défaites en autant de journées, 1 seul but marqué et une triste 22e place au classement...

#NFFC can confirm that the contract of head coach Sabri Lamouchi has been terminated with immediate effect.