Monaco : Kevin Volland charge le Bayer Leverkusen

Au Bayer Leverkusen, le mercato s'est agité notamment autour de Kai Havertz. Après un long feuilleton, le club allemand n'a pas pu conserver sa pépite, partie à Chelsea. Et plus discrètement, Kevin Volland a lui filé du côté de l'AS Monaco. Si l'attaquant a exprimé sa joie de rejoindre le Rocher, il en a aussi profité pour envoyer un petit pic à ses anciens dirigeants via une vidéo sur Instagram.

« Le changement n'a pas été facile pour moi. Au cours des six derniers mois, indépendamment des aspects sportifs et aussi financiers, il s'est passé des choses que j'ai entendues et que je n'ai pas aimées. Je dois le dire. » Comprendre un manque de considération dans l'effectif alors que son départ s'est négocié relativement rapidement (1 mois) après que sa prolongation de contrat a été freinée par ses dirigeants. Un Kevin Volland amer qui doit être bien content de rebondir ailleurs.