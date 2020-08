Journal du Mercato : c'est la panique au FC Barcelone, Rennes veut frapper fort en attaque

La suite après cette publicité

Le focus du jour en France

On débute ce journal du mercato en France avec notre premier focus sur le Stade Rennais, qui poursuit sa quête de renforts en attaque. Selon nos informations, les noms d'Islam Slimani (32 ans, Leicester) et de Tiquinho Soares (29 ans, Porto) figureraient toujours sur la short-list des dirigeants bretons. Mais toujours selon nos informations, Rennes et Amiens seraient tombés d'accord pour le transfert de Serhou Guirassy (24 ans). Une opération qui devrait tout de même coûter 15 M€ aux Rennais. Enfin, les Rouge et Noir pourraient ne pas s'arrêter là. Auteur d'une excellente saison sous les couleurs de Sassuolo (Serie A), Jérémie Boga (23 ans) ferait partie des cibles prioritaires de Florian Maurice. Le Stade Rennais serait même prêt à débourser la somme de 25 M€ pour rapatrier le natif de Marseille.

Les infos du jour en France

À Strasbourg, Mohamed Simakan (20 ans) continue d'être très courtisé. Récent 1/4 de finaliste de Ligue des champions, l'Atalanta Bergame aurait coché le nom du défenseur strasbourgeois. Mais selon nos informations, l'AS Monaco n'aurait pas non plus abandonné cette piste et pourrait repasser à l'attaque dans les prochaines heures.

Monaco qui, selon AS, serait sur le point d'enregistrer l'arrivée de Caio Henrique (23 ans, Atlético de Madrid). Le quotidien espagnol évoque un transfert à hauteur de 8 M€ + 2 M€ de bonus. Le latéral gauche brésilien serait même déjà en Principauté pour y passer sa visite médicale.

Les infos du jour à l'étranger

À l'étranger, Everton se serait positionné sur James Rodriguez (29 ans, Real Madrid), très apprécié par Carlo Ancelotti. Sky Sports et le Telegraph révèlent que le technicien italien pousserait en interne pour enrôler l'ancien Monégasque, qu'il a déjà eu sous ses ordres du côté de Madrid et de Munich.

En Italie, la Juventus chercherait à se renforcer au milieu de terrain. Andrea Pirlo aurait ciblé Leandro Paredes (26 ans, PSG) à en croire le Corriere dello Sport. Autre dossier chaud qui pourrait se conclure dans les prochaines heures : le cas Weston McKennie (22 ans, Schalke 04). Annoncé du côté de Southampton et de Monaco, le jeune Américain aurait choisi la Juve selon Sky Italia, qui évoque un prêt payant de 3 M€ assorti d'une option d'achat de 18 M€.

Le focus du jour à l'étranger

C'est un véritable tremblement de terre qui s'est produit hier en Catalogne. Déçu de la tournure des événements au FC Barcelone, Lionel Messi (33 ans) aurait signifié à ses dirigeants qu'il souhaitait quitter le club. Selon le média espagnol Radio Catalunya, l'Argentin aurait même déjà contacté Pep Guardiola pour connaître la position du coach catalan sur un éventuel transfert vers Manchester City. ESPN est venu appuyer cette piste en révélant que le board mancunien avait entrepris les démarches pour connaître la faisabilité de l'opération. Une offre de près de 150 M€ aurait même été transmise avec la possibilité d'y ajouter des joueurs comme Angeliño (23 ans) ou Eric Garcia (19 ans), qui plaisent au Barça. Affaire à suivre...

Un départ qui sonnerait la fin d'une ère au FC Barcelone, d'autant plus que le nouveau coach du Barça, Ronald Koeman, entend bien tirer un trait sur le passé avec les départs de Luis Suarez (33 ans), d'Arturo Vidal (33 ans) d'Ivan Rakitic (32 ans) et de Samuel Umtiti (26 ans). Les dirigeants blaugranas ne devraient pas non plus retenir Junior Firpo (24 ans), Sergi Roberto (28 ans) et Rafinha (27 ans), tous trois invités à trouver une porte de sortie pour la saison à venir.

Koeman devrait néanmoins conserver Jordi Alba (31 ans) et Sergio Busquets (32 ans) au sein de l'effectif, malgré les rumeurs qui les envoyaient loin de la Catalogne. Enfin, concernant le français Jean-Clair Todibo (20 ans), aucune décision n'a encore été prise. Nous vous révélions que Rennes ou encore l'AC Milan s'étaient renseignés sur la situation du jeune défenseur central, mais pas d'avancée majeure depuis. Pas sûr que le flou actuel qui pèse sur le club ne fasse avancer les choses.

Dans le sens des arrivées, le Barça viserait Gabriel Jesus (23 ans, Manchester City) pour pallier le départ de Suarez. AS et Globoesporte rapportent que les dirigeants catalans auraient même déjà contacté leurs homologues anglais afin de leur faire part de leur intérêt. Autre profil très apprécié du côté de Barcelone, celui de l'attaquant argentin Lautaro Martinez (23 ans). Auteur d'une saison réussie en Serie A, l'attaquant de l'Inter est annoncé au Barça depuis l'ouverture du mercato. Le départ de Suarez pourrait débloquer la situation et permettre aux deux clubs d'avancer sur ce dossier. Enfin, dernière piste chaude dans le secteur offensif, celle menant à Moussa Dembélé (24 ans, OL). Sky Sports révèle, ce soir, qu'Henrik Larsson, adjoint de Koeman, aurait même déjà pris contact avec l'entourage du joueur.

Enfin, Koeman aurait également dressé une liste de joueurs qu'il aimerait faire venir du côte de l'Espagne. Il s’agirait de trois joueurs qu'il a dirigés durant son passage à la tête de la sélection néerlandaise : Memphis Depay (26 ans, OL), Donny Van de Beek (23 ans, Ajax) ou encore Georginio Wijnaldum (29 ans, Liverpool). Le dernier, qui arrive en fin de contrat avec le club de la Mersey en 2021, n'a toujours pas été prolongé, ce qui pourrait inciter Barcelone à accélérer dans les prochaines semaines.

Les principaux officiels du jour

Du côté des officialisations, Rodrigo Moreno quitte Valence pour rejoindre la Premier League et Leeds United. Le club espagnol a officialisé son départ pour l'Angleterre, hier soir, et devrait recevoir un joli chèque de 40 M€ en échange.

Jamie Vardy prolonge à Leicester. Initialement lié aux Foxes jusqu’en 2022, l'attaquant anglais a prolongé son contrat d’une année supplémentaire soit jusqu’en 2023.

Le jeune portier de Manchester United, Dean Henderson (23 ans) a prolongé son bail avec les Red Devils jusqu'en 2025.

C'est également officiel, Jonathan Panzo (19 ans) quitte l'AS Monaco pour rejoindre Dijon. Le défenseur anglais s'est engagé avec le club bourguignon jusqu'en 2023.

L'Olympique de Marseille vient de prolonger le bail de Steve Mandanda. Sous contrat avec le club phocéen jusqu'au 30 juin 2021, le gardien marseillais est désormais lié à l'OM jusqu'en 2024. Il aura alors 39 ans.

Enfin, c'est l'information principale de la journée, Ben Chilwell s'engage avec Chelsea jusqu'en 2025. Révélation au poste de latéral gauche, cette saison, le défenseur anglais de 23 ans rejoint les Blues contre un chèque d'environ 55 M€.

