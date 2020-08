LdC : Rudi Garcia sait comment poser des problèmes au Bayern

À quelques heures d'affronter le Bayern Munich en demi-finale de Ligue des Champions (à suivre ici sur notre site), l'OL ne part pas favori, loin de là même. Seulement, les Gones ont des armes pour rivaliser avec leur futur adversaire, comme ils ont su le démontrer lors des tours précédents contre la Juventus et Manchester City. C'est ce message qu'a voulu faire passer Rudi Garcia en conférence de presse. Car si les Bavarois ont inscrit 4 buts en moyenne dans cette Ligue des Champions, l'OL a aussi fait déjouer les pronostics.

«Manchester City avait mis plus de 100 buts dans son championnat. Je pense qu’il ne faut pas s’arrêter aux statistiques, sinon, on reste à hôtel. Ils n’ont pas beaucoup de points faibles mais aucune équipe n'est parfaite. À nous de nous exprimer. On est capables de produire des séquences de jeu avec des attitudes défensives et offensives de qualité. On peut poser des problèmes. Oui, on est outsider mais si on est là, c’est qu'on a sorti des grandes équipes. Puis nos adversaires vont commencer à se poser des questions. Nous sommes une petite montagne mais espérons qu’on soit un caillou dans la chaussure du Bayern.»