Italie : Gianluigi Donnarumma s'est embrouillé avec un supporter

Samedi soir après la rencontre entre l’Angleterre et l’Italie à Wolverhampton (0-0), le gardien du but italien, Gianluigi Donnarumma a été pris à partie par un supporter à la sortie du stade. Dans une vidéo, on voit le gardien du PSG aller à la rencontre de l’individu qui portait un maillot de l’AC Milan pour s’expliquer avec lui.

La suite après cette publicité

L’Italien de 23 ans a fusillé du regard l’homme avant de l’inviter à arrêter de l’insulter. L’ancien portier lombard a ensuite été rapidement ramené vers le bus de son équipe par les membres de la sécurité. Ce n’est pas la première fois que Donnarumma est chahuté par des supporters des Rossoneri, ça avait déjà été le cas en octobre dernier lors de son retour à San Siro avec la Squadra Azzurra. Les fans milanais reprochent toujours au gardien son départ libre à Paris l’été dernier, après avoir refusé de prolonger son contrat avec l’AC Milan.