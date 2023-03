Lionel Messi va se rendre en Arabie Saoudite

La suite après cette publicité

Après l’élimination du PSG, l’avenir de Lionel Messi (35 ans) est plus que jamais au centre des débats. L’Inter Miami et le FC Barcelone sont cités comme de possibles points de chute. Mais aucun n’a fait d’offre jusqu’à présent. Seul le club parisien en a fait une au clan Messi assure Olé ce vendredi. Le joueur, qui réfléchit toujours à son avenir, veut rester en Europe l’an prochain et jouer la Ligue des Champions.

Difficile donc de le voir rejoindre un championnat comme la Saudi Pro League, où plusieurs clubs sont prêts à lui offrir une fortune. Mais ces écuries auront peut-être une occasion de le convaincre quand le footballeur sera sur place. En effet, TyC Sports révèle que Messi va se rendre en Arabie Saoudite lors de la trêve internationale de mars. Le ministre du tourisme, Ahmed Al Khateeb, a confirmé l’information en ajoutant le joueur, ambassadeur du tourisme en Arabie Saoudite, et ses proches vont « profiter de nos plus belles destinations touristiques, connecter avec nos gens et vivre des expériences uniques.» Ce sera le deuxième voyage du joueur là-bas.

