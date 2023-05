PSG : Christophe Galtier absent pour raisons médicales

Christophe Galtier ne dirigera pas la séance d’entraînement du PSG ce jeudi au Camp des Loges. Le club francilien a communiqué sur ses réseaux sociaux que l’entraîneur français serait absent pour «raison médicale» sans en dire plus. Il devrait toutefois effectuer son retour vendredi.

Le club précise que la séance d’entraînement sera assurée par ses adjoints Thierry Oleksiak et João Sacramento. Pour rappel, le PSG recevra Auxerre dimanche (20h45) lors de la 36e journée de Ligue 1. En cas de succès face aux Bourguignons, et de faux-pas du RC Lens face à Lorient plus tôt dans l’après-midi (17h05), les Parisiens pourraient officialiser leur titre de champion de France dès ce week-end.

