Mercato OM : les courtisans se multiplient pour Pierre-Emerick Aubameyang

Revenu sur la Canebière l’été dernier après une pige à Al-Qadsiah, Pierre-Emerick Aubameyang devait être un complément idéal à Amine Gouiri. Cependant, l’international algérien ayant enchaîné les pépins physiques tout au long de la saison, et l’ancien buteur du Borussia Dortmund a dû multiplier les apparitions, sans doute plus que de raison. Malgré ses 37 printemps et un rythme effréné, l’international gabonais a répondu présent autant que faire se peut, bouclant l’exercice avec un bilan statistique solide de 14 buts et 10 passes décisives en 41 rencontres disputées.

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C’est particulièrement sur la scène européenne qu’il a rappelé à tous qu’il n’avait rien perdu de son instinct de tueur, s’offrant 3 réalisations et 4 offrandes en seulement 8 matchs de Ligue des Champions. Pourtant, malgré ce rendement et un contrat courant encore jusqu’en juin 2027, l’aventure phocéenne touche irrémédiablement à sa fin. Privé de la plus prestigieuse des compétitions européennes pour la saison à venir, l’Olympique de Marseille s’apprête à entamer une drastique cure d’austérité.

Le profil d’Aubameyang séduit toujours

Dans ce contexte économique particulièrement délicat, la direction marseillaise voit d’un très bon œil le départ de son avant-centre, dont les émoluments représentent l’un des plus gros salaires du vestiaire. Cette séparation s’annonce donc comme une véritable bouffée d’oxygène pour les finances du club olympien, contraint de réduire drastiquement son train de vie. Dès lors, la question du futur point de chute du buteur est sur toutes les lèvres, car il n’est absolument pas question pour lui de raccrocher les crampons.

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Toujours aussi ambitieux et focalisé sur l’idée d’intégrer un véritable projet sportif pour continuer à briller, Pierre-Emerick Aubameyang a l’embarras du choix pour rebondir au plus haut niveau. Selon nos informations, les sollicitations et les prises d’intérêt ne manquent pas. De nombreuses prises de renseignements ont en effet été effectuées par des formations évoluant en Italie, en Espagne, au Brésil, en Turquie, d’Arabie Saoudite ou encore en MLS. Reste désormais à savoir quelle destination saura séduire cet inépuisable renard des surfaces.