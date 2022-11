CdM 2022, EdF : Didier Deschamps fera tourner contre la Tunisie

Avec deux victoires en autant de rencontres dans ce groupe D de la Coupe du monde au Qatar, l'équipe de France est assurée de filer en 8es de finale. L'occasion pour le sélectionneur Didier Deschamps et son staff, d'opérer un turnover en vue du troisième et dernier match de poules contre la Tunisie, mercredi prochain (16h). Il y a une première place à sécuriser mais l'ancien entraîneur de Marseille changera quand même sa composition, comme a pu l'expliquer L'Équipe.

Appelé depuis mai 2008, le portier de Rennes Steve Mandanda (37 ans) pourrait remplacer Hugo Lloris dans les buts. Il se peut que l'excellent Dayot Upamecano souffle aussi, Raphaël Varane devrait, quant à lui, enchaîner afin de gagner en rythme après sa blessure. Mattéo Guendouzi et Youssouf Fofana pourraient suppléer Tchouameni et Rabiot. L'ailier du Bayern Munich Kingsley Coman pourrait aussi débuter tandis que Mbappe et Giroud ne bougeraient pas. Présent sur Téléfoot, le sélectionneur des Bleus a confirmé ce turnover. «Il y aura évidemment des changements pour le match face à la Tunisie».